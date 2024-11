De gjentatte krigene og volden i DR Kongo de siste 25 årene har, ifølge FN, vært de dødeligste siden andre verdenskrig, med over seks millioner dødsfall, millioner av fordrevne, og hundretusenvis av kvinner utsatt for seksualisert vold. Opprørsgrupper angriper landsbyer og utsetter kvinner for grusomme overgrep, med mål om å ødelegge lokalsamfunnene.





I 2020 etablerte MAF i samarbeid med Dr. Mukwege og Panzi-sykehuset en «luftbro» i DR Kongo. Denne luftbroen gjør det mulig å evakuere voldsutsatte kvinner fra avsidesliggende jungelområder med ødelagt infrastruktur og frakte dem til behandling på sykehuset i Bukavu.